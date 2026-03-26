オスーナが強肩を披露プロ野球のソフトバンクに所属する18歳が、規格外の強肩を披露し話題を集めている。ドミニカ共和国出身の育成外野手オスーナの送球にファンは「とんでもねぇな」と仰天している。19日に行われた広島とのファーム公式戦。「7番・右翼」で出場したオスーナは、ライトへの深いフライを捕球すると、すぐさま本塁へ送球した。三塁からタッチアップする走者がホームに到達するのとほぼ同時に、矢のような送球が