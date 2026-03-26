4月は新生活のスタート。保育園や幼稚園への送迎のために、この春から電動アシスト付き自転車を使い始めるという方も多いのではないでしょうか。坂道もラクラク、子どもを乗せてもスイスイ走れる電動アシスト付き自転車は、忙しい子育て世帯にとって心強い味方です。しかしその一方で、幼児を乗せた自転車の事故は、ちょっとした油断や身近な道路環境をきっかけに起きています。そこで今回は、消費者庁が好評した事例(「幼児を乗せ