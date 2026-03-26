三菱電機は3月25日、次世代AI基盤モデルを開発する日本発のAIスタートアップであるSakana AIに出資したと発表した。○出資の経緯今回の出資を通じて、複雑かつ暗黙知を多く含む高難度業務をAIで高度に最適化することに強みを持つ Sakana AIと協業することで、新たなソリューションを創出し三菱電機のデジタル基盤「Serendie(セレンディ)」関連事業の拡大を目指す。Sakana AIは、複数のAI基盤モデルを最適に組み合わせて推論する仕