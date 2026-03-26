食虫植物として有名なハエトリソウは、触れられると電気信号を発生させて葉を閉じるという仕組みを持っています。そんな電気で動く植物であるハエトリソウを、粒子を加速して照射できる粒子加速器に入れた場合にどのような反応を示すのか調べた実験が公開されています。Particle Accelerator VS. Plant - YouTubeVenus Flytrap Takes Ride Through A Particle Accelerator | Hackadayhttps://hackaday.com/2026/03/23/venus-flytra