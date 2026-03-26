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【マックスゲームズ：Switch2用アクセサリー「スーパーマリオ」シリーズ】 4月28日 発売予定 価格スマートポーチEVA：3,058円 カードポケット24：1,430円 マックスゲームズは、Nintendo Switch 2用ライセンスアクセサリー「スーパーマリオ」シリーズを4月28日に発売する。 「ス&