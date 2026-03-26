サントリーは3月31日、「翠ジンソーダ缶」(178円:350ml／241円:241円)「翠ジンソーダ」(同)を全国で新発売する。26日からは杉咲花、西島秀俊を起用した新TV-CMを全国で順次オンエアする。○食事に合わせやすい定番新2種サントリージン「翠(SUI)」は、"洋"のボタニカル素材のすっきり爽やかな香りがありながら、"和"の素材を薬味のように掛け合わせた、日本ならではのブランド。同社によれば、食事と合わせて楽しむハイボール、レモ