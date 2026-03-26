歌手でタレントのはいだしょうこが25日にInstagramを更新し、47歳の誕生日を迎えたことを報告。母親の写真を公開し感謝をつづった。【写真】ファンもツッコむお茶目なオフショット（5枚）はいだが「また一つ、歳を重ねることができました」と投稿したのは母親に抱かれる幼少期の記念ショット。投稿の中ではいだは「一生懸命産んでくれた母にも感謝です」とつづり「今まで出会ったすべての皆さんへの感謝の気持ちをわすれず、こ