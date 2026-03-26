第26回プチョン国際アニメーション映画祭で審査員特別賞・技術賞・音楽賞の3冠を達成した韓国のアニメ映画『縁の手紙』が、今秋全国公開されることが決まった。併せて、日本版特報映像とティザービジュアルが解禁となった。【動画】差出人不明の「君」からの手紙。それは奇跡のはじまりだった――『縁の手紙』特報『君の名は。』『すずめの戸締まり』など新海誠監督作品を世に送り出してきたアニメーション制作会社コミックス