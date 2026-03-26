畑芽育と志田未来がダブル主演する4月12日スタートのドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）より、物語に重要な転換点をもたらすキャストとして、坂元愛登、北里琉、原田龍二、菊川の出演が発表された。主題歌は3ピースバンド・UNFAIR RULE（アンフェアルール）の書き下ろしの「きずなごと」に決まった。【写真】畑芽育の弟役に坂元愛登追加キャストソロカット本作は、とある女性を死なせてしまった