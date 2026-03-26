元タレントの今森まやが25日にInstagramを更新。20歳の誕生日を迎えることを報告し、心境をつづった。【写真】かわいい！今森茉耶18歳の水着カット2025年11月に20歳未満での飲酒行為が発覚し所属事務所から契約を解除された彼女。今月20日には新たなInstagramアカウントを更新し「まずはこのアカウントを見つけていただき、この投稿に目を通してくださりありがとうございます」とコメントし「今後の活動については、自分の中