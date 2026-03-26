テレビアニメ『【推しの子】』第4期 Final Seasonの制作が決定。特報映像と第4期制作決定ビジュアルが公開され、第4期にむけてメインキャスト陣からコメントも到着した。【動画】大塚剛央「いよいよFinal Seasonです」期待高まるアニメ『【推しの子】』第4期特報1月から放送されたアニメ『【推しの子】』第3期は、3月25日に最終話「第三十五話」が放送された。メインキャストの第4期にむけたコメント全文は以下の通り。■