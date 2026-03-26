女優の田丸麻紀が、ある一日の過ごし方を振り返って報告した。２５日までに自身のインスタグラムを更新した田丸。「次男の喘息定期検診ずいぶん良くなってきたとは言えそしてアレルギーは特になくともこの花粉の時期は不安定になるらしく気をつけよ」と母親らしい日常を明かしたほか、読書や仕事、マネージャーとの打ち合わせなどを日記のように記録した。最後に「我が家のリビングの桜ほぼ満開今年はおじいちゃ