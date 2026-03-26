【モデルプレス＝2026/03/26】俳優の宮世琉弥が3月26日、都内で行われた「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」に出席。散歩時に持ち歩いているものを明かした。【写真】22歳人気俳優、ブラックコーデで大人な雰囲気◆宮世琉弥、散歩時に持ち歩いているものお花見の時期にちなみ、「お花見に欠かせないアイテム」を聞かれると「水です」と回答。愛犬も連れてお花見に行くと仮定し「やっぱりペットボト