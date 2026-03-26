日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２６日、駅の改札でクレジットカードなどのタッチ決済が可能になったことを報じた。東京メトロなど関東の私鉄１１社が提携し、２５日からクレジットカードでの乗り継ぎ“タッチ決済”が可能になった。番組では、これまではクレジットカードなどタッチ決済可能な改札は一部鉃道会社でしか導入されておらず、直通運転で別の会社の駅まで乗り越