プロ野球は２７日にセ・パ同時開幕する。スポーツ報知評論家陣が毎年恒例の順位予想を行い、高木豊氏は巨人浮上のカギに機動力を挙げ、パで優勝を狙う日本ハムには不安要素があると指摘した。【セ・リーグ】阪神はやはり強い。佐藤、森下にはＷＢＣでも見せたような勝負強さがある。石井の代わりも、誰かが絶対に出てくるはずだ。中日は、サノーが日本の野球に慣れるまで我慢できるか。球場も狭くなり、彼が機能したらメリット