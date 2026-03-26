UNFAIR RULEが、畑芽育&志田未来ダブル主演ドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットにて4/12スタート）の主題歌として「きずなごと」を書き下ろしたことがわかった。本楽曲は、主人公たちが抱える心の葛藤や言葉にならない感情を掬い取りながら、実体験のみを歌う山本珠羽自身の過去の失敗や後悔などを歌詞にUNFAIR RULEらしい表現として落とし込んでいる。アレンジャーにはNaoki Itai氏を迎え、楽曲構成やサウン