テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２６日、エジプトでひょうが観測されたことを報じた。このニュースをアシスタントを務める同局の松岡朱里アナウンサーが「砂漠気候で年間を通じて降水量が非常に少ない中東のエジプトで大気が不安定となり、珍しくひょうが観測されました。エジプトでは２５日、上空に寒気を伴った低気圧が発達し、そこに温かく湿った空気が流れ込んだため、大気の状態が非常