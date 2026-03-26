福原みほが6月21日、東京・有楽町I’M A SHOWにてバースデーライブ＜MIHO FUKUHARA 39 (Thank You) & Roots Journey＞を開催する。同公演の追加ゲストとして大黒摩季の出演が決定した。福原みほと大黒摩季は、同じ北海道出身のシンガーとして姉妹のような関係性を深めている。大黒は2023年に開催された福原のデビュー15周年記念ライブにゲスト出演したが、今回も福原のバースデーライブという記念すべき日に華を添えるかたちだ