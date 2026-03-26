巨人は、２７日に開幕するＪＥＲＡセ・リーグ公式戦「２０２６ＯＰＥＮＩＮＧＳＥＲＩＥＳ（東京ドーム・阪神戦）」を盛り上げる新商品を発売した。ジャイアンツ公式オンラインストアと、東京ドーム公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で、２７日から取り扱う。開幕を彩る桜を背に躍動する選手のプレーシーンがモチーフ。スタートダッシュを決め、首位（優勝）を奪回する想いを込めた「阿部