日常的に我々の食卓にのぼり、日本のソウルフードとも言える魚の干物。 【写真】ヨーロッパスタイルの食べ方も美味しそう 今、SNS上ではそんな魚の干物が遠く南ヨーロッパのポルトガルでも作られているという衝撃の事実が大きな注目を集めている。 「これは私もポルトガルに来て驚いたのですが、サーフィンのメッカ、ナザレでは魚の干物を作っています 日本でよく見るような光景 で、どのようにして食