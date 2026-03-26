女優の小沢真珠が25日、自身のインスタグラムを更新。春休みに入って、娘と水族館デートに行ったことを報告した。 【写真】距離感が信頼と愛の証し娘と水族館デートで見せたママの顔 小沢は「娘と水族館へ」と書き出し、キャップ姿の娘との2ショットとともに、「お目当てのメンダコちゃん、並んで見れました♪ペンギンも可愛かったー」と記した。顔を近づけあった2人。やわらかなママの表情が印象的だ