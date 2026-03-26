谷川萌々子がユナイテッド戦で大活躍女子欧州チャンピオンズリーグ（女子CL）は現地時間3月25日、準々決勝の第1戦が行われ、ドイツ1部バイエルン・ミュンヘンが敵地でイングランド1部マンチェスター・ユナイテッドと対戦し、3-2の勝利を収めた。英紙「ガーディアン」は、途中出場から1得点1アシストの活躍を見せたなでしこジャパンのMF谷川萌々子が「勝利を確実にするための道を切り開いた」と、その勝負強さを称賛している。