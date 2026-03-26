お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が25日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。プライベートで仲のいい有名人がいないと嘆いた。同番組の相方、霜降り明星・粗品が歌手でタレントのあのとシール交換をするなど仲が良いのをうらやましがった吉田。「言葉遣いはどういう感じ？」と聞き「ため口ですねえ」と答えた粗品に、「それスゴいなあ。そういう友だち全然いなくて」と吐露した。