JAPAN TOP TEAM（JTT）の元ヘッドコーチであるビリー・ビゲロウ氏が26日までに更新されたYouTubeチャンネル「格闘キャスト」にゲスト出演。今年6月に開催予定のUFCホワイトハウス大会に有名選手が出場しない理由を推測した。6月14日（日本時間15日）に米国ワシントンD.C.のホワイトハウスで「UFC Freedom 250」が開催される。メインはライト級王座統一戦イリア・トプリア（ジョージア/スペイン）VSジャスティン・ゲイジ（米国