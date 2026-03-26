DA PUMPが4月8日にリリースする39枚目のシングル「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」が話題を呼んでいる。先行公開されているミュージックビデオが、DA PUMPの直近のリリース作品の中でも最速となる100万回再生を突破した。【動画】エモい！DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」ミュージックビデオ同曲は、DA PUMPのデビュー当時から長年プロデュースしてきたm.c.A・Tの楽曲「SUPER HAPPY」のリメイクカバー。原