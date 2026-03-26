ベネズエラが初優勝を果たしたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、動画配信サービス・Netflixが国内で独占放映権を獲得し賛否両論を巻き起こした。WBCの試合を見るには有料のNetflixに加入する必要があり、テレビを通じて無料で見たかったファンからバッシングが起きたからだ。 中でも、野球ファンから批判を受けたのが、公共放送として国民からの受信料で運営されるNHKだ。日本代表が毎回活