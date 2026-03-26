スターバックスが、煎茶と抹茶を組み合わせた新作ティービバレッジを4月1日から発売する。展開するのは、ティー特化型店舗「スターバックス ティー＆カフェ」全国28店舗。新茶シーズンに合わせ、日本茶の魅力を再解釈した3種類のドリンクを打ち出す。【画像】相性ばつぐん！赤桃を使ったデザートも登場今回の新商品は、抹茶のコクとうま味を引き立てるために開発した「煎茶ブレンド」と抹茶を掛け合わせたベースを採用。煎茶の