◇第98回選抜高校野球大会第8日2回戦大阪桐蔭 ― 三重（2026年3月26日甲子園）大会8日目の第3試合は2回戦が行われ、大阪桐蔭と三重がベスト8入りをかけて対戦する。スタメンが発表され、大阪桐蔭は背番号1の吉岡貫介（3年）が先発マウンドに上がる。今秋ドラフト上位候補に挙がる最速153キロ右腕で、パフォーマンスが注目される。大阪桐蔭は熊本工との1回戦では、1メートル92の長身左腕・川本晴大（2年）が3安打完封