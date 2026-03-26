2月、送検のため福岡・早良署を出る吉井辰夫容疑者福岡市総合図書館（同市早良区）で先月、男女3人が刺された事件で、福岡地検は26日、殺人未遂容疑で逮捕、再逮捕された無職吉井辰夫容疑者（61）＝同区＝の鑑定留置を始めたと明らかにした。5月28日まで。刑事責任能力の有無を調べる。事件は2月19日午後7時50分ごろ発生し、福岡県警は、図書館で女性の首を包丁で切りつけたとして、殺人未遂容疑で吉井容疑者を現行犯逮捕。そ