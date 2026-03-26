【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグで大谷翔平選手らが所属するドジャースと、カジュアル衣料品店「ユニクロ」は２５日、ロサンゼルスのドジャースタジアムで記者会見を開き、球場内に「ＵＮＩＱＬＯＦｉｅｌｄａｔＤｏｄｇｅｒＳｔａｄｉｕｍ」（ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）との名称が入った看板を掲示することを盛り込んだ契約を結んだと発表した。ドジャースのスタン・カステン球団社長は