『賢い大型犬』ランキングTOP５ 今回は、大型犬の中でも知能が高いと言われている賢い犬種を紹介します。知能はどれくらいあるのか、どのような役割が得意なのか、そしてお世話する際の注意点までみていきましょう。 第1位スタンダードプードル スタンダードプードルは、全犬種の中でもトップクラスに知能が高い犬種として知られており、全犬種1位のボーダーコリーに次ぐ賢さ