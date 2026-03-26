Snow Manが、4月29日にリリースする13thシングル『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』より、収録曲「BANG!!」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】Snow Man、13thシングル収録曲「BANG!!」MV9人が凄腕エージェントに） 同楽曲は、目黒蓮が主演を務める4月29日公開の映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌。抑えきれない衝動と愛＝“弾丸”として、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブア