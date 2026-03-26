もはやファッションの一部となっているヘッドホン。街中を通りゆく人々がつけているヘッドホンの中で「あのヘッドホンおしゃれだな」と思ったのが「Nothing」のヘッドホンだった。 （関連：【画像】使ったら注目されること間違いなし！装着時の様子） そんなNothingから最新の『Nothing Headphone (a)』が発売された。これは昨年リリースされたNothing初のヘッドホン『Headphone (1)』に続く2作目。前作に比べ値段を