ソフトバンクは、SMSの後継と位置付けられる規格「RCS」について、iPhone向けに提供を開始した。「ソフトバンク」「ワイモバイル」「LINEMO（ラインモ）」が対象。Androidスマートフォンとも、SMSの追加料金なしでメッセージの送受信が可能になる。 RCSに対応したことで、iPhoneとAndroidスマートフォン同士が電話番号を通して、テキストだけでなく写真や動画などがやり取りできるようになる。なお、チ