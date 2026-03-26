春の陽気に包まれた横須賀の海辺で、2026年4月17日（金）より「横須賀オクトーバーフェスト2026 in spring」の開催が決定。日本初登場の銘柄を含む全12ブランドのビールが集結する、至福の10日間が始まる。日本初登場の「スプリングラガー」も！過去最多12ブランドのビールと絶品ドイツグルメを堪能横須賀の春を彩る恒例イベント「横須賀オクトーバーフェスト2026 in spring」が、2026年4月17日（金）から4月26日（日）まで、海