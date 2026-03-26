楽天モバイルは26日、対象のiPhoneやApple Watchで、アップル（Apple）が提供する衛星経由でのSMS送受信サービスに対応したと発表した。料金は、当面の間は無料。 これにより、モバイル通信やWi-Fiが利用できない場所でも、衛星経由でSMSやiMessageで家族などとメッセージをやりとりできるようになる。 対象は、「iPhone 14」以降のiPhoneと「Apple Watch Ultra 3」。衛星通信は、一部をのぞきアクティ