並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！少し中途半端な数字が並んでいますが、どんなルールで増えているか見つけられるでしょうか。頭を柔らかくして考えてみましょう。問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。8, 13, 21, 34, □, 89ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：55正解は「55」でした。▼解