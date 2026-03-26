女性アイドルグループ「のんふぃく！」の澪織にいなさんは3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。オーディション会場で撮った写真を公開するも、さまざまな反響が寄せられる事態になりました。【写真】澪織にいなの反響集まったオーディション姿「澪織にいな様の腕が…」澪織さんは「エントリーナンバー217番澪織にいなです！」と投稿。オーディション会場と思われるピンクのバックパネルの前で笑顔を見せるショットを公開しまし