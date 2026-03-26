ガソリンの価格高騰を抑えるため、政府は３月１９日から再開している石油元売り各社に対する補助金を２６日から増額しました。一方、札幌市内のガソリンスタンドでは今後の見通しに不安を抱えています。ガソリン価格の上昇を抑えるため、政府は１９日から再開している石油元売り各社に対して補助金の支給を２６日から増額しました。一方、札幌市西区のガソリンスタンドでは、２６日の段階では２５日から価格の変動はないということ