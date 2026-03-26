声優の神尾晋一郎さんは3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。手料理を公開したところ、その“背景”に「怖すぎる」「解読できません」といった声が寄せられています。【写真】手料理ショットの“背景”が「怖すぎる」と話題に「お経かと思いました」神尾さんは「フォカッチャを焼きました」と報告し、2枚の写真を投稿。1枚目が手作りのフォカッチャを持つ神尾さんですが、背景に一筆書きのような文字が羅列されています。フォカ