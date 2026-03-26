能登半島地震の発生からもうすぐ2年3か月。地震と大規模火災で甚大な被害を受けた石川・輪島朝市周辺の再建に向けた工事が26日から始まりました。地震と大規模火災により約240棟・5万平方メートルが焼失した石川県輪島市の朝市エリア。再建に向け、26日から一部区画で道路の復旧や整地などのインフラ工事がはじまりました。地震前は商店街には多くの朝市の露店も並び地元の海産物や輪島塗などを求めて大勢の観光客が訪れていました