私的な何事よりも「公」を重視する、それが平成の天皇夫妻の姿勢だった。海外への「私的訪問は一度もない」という明仁天皇の言葉は、療養中の雅子さまを抱える当時の皇太子一家に向けられたものだった……？皇室記者として取材を続けてきた大木賢一の著書『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」 二つの家族はなぜ衝突したのか』は、現天皇陛下が皇太子時代に直面した平成天皇夫妻との葛藤の正体に迫る話題の本。今回は本書から一部