「ヨーグルセーキ 塩ヨーグルト風味」伊藤園は、国産ヨーグルトのパイオニアであり、今年6月に創業140周年を迎えるチチヤスと共同開発した、ヨーグルトのまろやかな味わいとなめらかな食感を楽しむ乳酸菌入りのデザート飲料「ヨーグルセーキ 塩ヨーグルト風味」を3月30日に発売する。近年、健康意識の高まりから、乳酸菌入り飲料市場は拡大を続けている。特に、乳酸菌入り飲料はおやつ時間の飲用シーンが最も多いことが同社の調査