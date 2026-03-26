「山崎ブレンド−Yamazaki's Competition Blend 2025」ミカド珈琲商会は、日本スペシャルティコーヒー協会（SCAJ）主催「ジャパン コーヒー ロースティング チャンピオンシップ 2025」（JCRC2025）日本決勝において、ミカドコーヒー山崎焙煎士が第3位入賞。今回、再現したブレンドコーヒーを数量限定で発売する。ミカドコーヒー 山崎焙煎士「ジャパン コーヒー ロースティング チャンピオンシップ 2025」（以後、JCRC2025と表記）