「チチヤス ヨーグルト屋さんの濃い乳酸菌ソーダ パイン味」伊藤園は、国産ヨーグルトのパイオニアであり、6月に創業140周年を迎えるチチヤスと共同開発した、スイーツ感覚で楽しめる、なめらかな口当たりが濃厚な炭酸飲料「チチヤス ヨーグルト屋さんの濃い（同製品の「濃い」は、とろみによる濃厚さを指す）乳酸菌ソーダ パイン味」を3月30日に発売する。昨今のヨーグルト市場は、酸味が控えめのスイーツ感覚で楽しめる商品が伸