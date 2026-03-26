料理家で食育インストラクターの和田明日香が25日、東京・外苑前アイランドスタジオで行われた「ハナマルキ『液体塩こうじシリーズ』新CM発表会」に出演し、春のおすすめレシピを披露した。イベントにはお笑いコンビ・にぼしいわしも登場し、実食でその味を絶賛した。【写真】「幸せ〜！」 料理家・和田明日香の唐揚げを実食する香空にぼし4月1日から全国で順次放送される新CMには、アンバサダーを務める和田が出演。「液体塩