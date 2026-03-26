アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻坂46写真集 櫻撮VOL.01』（講談社）が、3月26日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間3.5万部を売り上げ、自身初の1位を獲得。ジャンル別「写真集」においても自身初の1位となった。【写真】櫻坂46、わちゃっと全員集合本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮影したオフショット写真集。2024年4月から写真週刊誌『FRIDAY』で連載されている『櫻撮』をまとめたも