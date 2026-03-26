2月、検察長官会同で訓示する畝本直美検事総長＝法務省1966年の静岡県一家4人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（90）が、検察の控訴断念時の検事総長談話で犯人視され名誉を毀損されたとして、国に550万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が26日、静岡地裁（平山馨裁判長）で開かれた。袴田さんの弁護団によると、国は争う姿勢を示した。静岡地裁は2024年9月に捜査機関の証拠捏造を指摘し、再審無罪を言い渡した