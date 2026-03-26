タレントのJOY（40）が25日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。切実な悩みを打ち明けた。2019年にモデルでタレントのわたなべ麻衣と結婚し、現在5歳になる長女を育てているJOY。「寝かしつけるのは幸せな時間なんで、僕も好きなんですけど」と断りながら、家族3人で川の字になって寝ていることを説明。「いつまで寝かしつける時間を3人で過ごしたらいいのか」と打ち明けた。これに