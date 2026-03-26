大阪城公園で開花した標本木のソメイヨシノ＝26日午前大阪管区気象台は26日、大阪市で桜（ソメイヨシノ）が開花したと発表した。気象台によると、平年より1日早く、昨年よりも1日早かった。近畿地方では京都市、和歌山市、奈良市に続き4番目。満開までは1週間ほどかかる見込み。今年のソメイヨシノは、岐阜市や高知市などで16日、全国に先駆けて咲いた。